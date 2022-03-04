/683075/تعرف-على-المواهب-المتأهلة-للمرحلة-الثالثة-من-برنامج-الدوم

انتهت الحلقة الخامسة من برنامج الدوم بتأهل عدد من المواهب الشابة المنافسة في البرنامج، ولكن على عكس الحلقة السابقة، قررت لجنة التحكيم إعطاء فرصة ذهبية لبعض المتسابقين لإبراز مواهبتهم وتألقهم مرة أخرى، فوقع الاختيار على ضعف العدد المحدد.

دوت الخليج يرصد المواهب المتأهلة للمرحلة الثالثة من برنامج الدوم

وجاءت المواهب المتأهلة للمرحلة الثالثة على النحو. الآتي:

مواهب التمثيل المتأهلة للمرحلة الثالثة بشكل رسمي هما: «مونيكا الفونس، ومحمود بكر»، أما المواهب الحاصلة على الفرصة الذهبية فكانا: «يوسف الجبروني، آية زيد».

أما عن المواهب المتأهلة من فريق التقديم التليفزيوني، فكانت بنت الصعيد زيلو من خلال إعطائها فرصة ذهبية، والمتسابق عبد المنعم ابراهيم.

وتأهل من فريق الغناء للمرحلة الثالثة بشكل أساسي كلا من: «اسامة عطية، والاء أيوب»، أما عن المتأهلين بالفرصة الذهبية فهما:«رحمة ضاحي، وآية البحيري».

موعد عرض برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

واختارت لجان تحكيم برنامج الدوم، المتألهين المرحلة الثانية بعناية شديدة، بعضهم تم اختيارهم عن اقتناع تام، والبعض الاخر قررت لجنة التحكيم اعطائهم فرصة جديدة لإبراز تألقهم وموهبتهم.

انطلاقة برنامج الدوم

وكتنت بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.

وتستكمل الحلقات المقبلة تأهل المواهب للمرحلة الثالثة من برنامج الدوم والتي تعد النهائية، في مزيد من المنافسات بين المتسابقين.