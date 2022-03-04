قطع المياه ببعض المناطق بالجيزة اليوم لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التالية: ( المنيب - القصبجى - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزى - ساقية مكى - ميدان الجيزة)، وذلك إعتباراً من الساعة 12 ليل اليوم الجمعة الموافق ٤/ ٣/ ٢٠٢٢، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت الموافق ٥ /٣ / ٢٠٢٢، لمدة ٦ ساعات.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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