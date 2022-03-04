وزير الأوقاف: تنظيم عملية الإنجاب أمر ضرورى لحق الطفل والأم والمجتمع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تنظيم عملية الإنجاب أمر ضرورى وحتمى لتحقيق حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية والتربية والتنشئة السوية ، وحق الأم صحيا وحياتيا ، وحق الأسرة كلها فى حياة مستقرة ، وحق المجتمع فى تنشئة جيل فتى قوى تتوفر له كل مقومات القوة المطلوبة صحيا وعلميا وثقافيا واقتصاديا.





وأكد أن القضية السكانية أحد أهم قضايا أمننا المجتمعى والحياتى والقومى الملحة، والتى يجب أن تتصدر أولوياتنا التثقيفية، وهى أهم تحد أمام الدولة المصرية بعد الإرهاب الذى نجحت الدولة المصرية فى مواجهته، فزيادة نحو مليونى ونصف المليون نسمة سنويًّا يعنى أننا فى حاجة إلى بناء نحو ألفين وخمسمائة مدرسة على الأقل بتجهيزاتها وتوفير نحو خمسين ألف معلم، وثلاث جامعات، ونحو مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية سنويًّا، ناهيك عن الخدمات الصحية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، وهو ما يعنى أننا فى حاجة إلى بناء دولة كاملة سنويًّا، إضافة إلى تحسين المرافق والخدمات الحالية، وهو ما لا تكاد تقوى عليه أى دولة فى العالم. وتابع جمعة: "ونؤكد أن مجال الفتوى فى موضوع تنظيم النسل والعملية الإنجابية يجب أن يتجاوز فى حالتنا المصرية الراهنة القول بالحل إلى الحكم بالضرورة ، فهو بالفعل ضرورة ملحة، ونؤكد أن تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتصل بالقضايا السكانية يدخل فى صميم تجديد وتصويب الخطاب الدينى وتصحيح مساره ، وهذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"(متفق عليه) فاشترط (صلى الله عليه وسلم) الباءة التى تشمل القدرة على الإنفاق وتحمل تبعات بناء الأسرة كشرط للزواج ، ومن باب أولى فهى شرط للإنجاب ، فما بالكم بالإنجاب المتعدد ؟! ألم يقل النبى (صلى الله عليه وسلم):"كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقوت".

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