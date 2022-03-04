الخارجية تعلن تطورات جديدة فى حالة المصرى المصاب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج السفير صلاح الدين عبد الصادق، أن المواطن المصرى الذى أصيب جراء العملية العسكرية فى أوكرانيا محمد سعد رجب خرج من مدينة خاركوف باستخدام القطار، متوجها نحو الأمان النسبى فى المناطق الغربية من الأراضى الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يتواجد حاليا بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، ومن المنتظر أن يعبرها بصحبة عائلته.





وقال عبد الصادق فى مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": إنه تم الترتيب مع سفير مصر فى بولندا؛ ليتم نقل المواطن محمد سعد رجب إلى العاصمة وارسو، حيث ستقدم له الرعاية الطبية اللازمة. وأضاف أن الجهود المصرية لا تزال قائمة وفقا للمتغيرات لمساعدة المصريين المتواجدين فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المصريين المتواجدين فى أوكرانيا تحركوا إلى المناطق الغربية بحيث يمكن لهم العبور إلى 4 دول جوار فى النطاق الغربى والشمالى لأوكرانيا (بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر)، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تتابع من خلال سفرائها المتواجدين فى تلك الدول مساعدة من يعبر هذه الحدود وتقديم التيسيرات لهم. وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج أن هناك غرفة عمليات فى الوزارة تعمل على مدار الساعة وتتلقى استفسارات وتساؤلات بالإضافة إلى بلاغات من أولياء الأمور وأهالى أبناء الجالية فى أوكرانيا.. مشددا على وجود توجيهات بتيسير وتسهيل ومحاولة الخروج بجميع الجالية المصرية فى أوكرانيا إلى حيز الأمان، مؤكدا أن مصر لن تترك أبناءها.

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