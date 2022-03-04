قمة السيسى ورئيس وزراء اليونان فى صدارة صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (السيسى: نتبنى مقاربة شاملة فى قمة المناخ.. وميتسوتاكيس: أوروبا تثق بقيادتكم)، نقلت الصحيفة لقاء القمة الموسع الذى عقده الرئيس السيسى، أمس، عبر الفيديو كونفرانس، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذى أكد خلاله عمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، وأشاد بالتطور المتنامى الذى يشهده التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسى بين الدولتين، معربا عن تقديره مواقف اليونان تجاه مصر.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الربط الكهربائى، والغاز، وقطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

وأوضح أن الاجتماع تناول التحضير للقمة العالمية للمناخ (‪COP27‬) المقرر عقدها بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، حيث أكد الرئيس السيسى أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها القمة، لضمان خروجها بنتائج إيجابية فى مصلحة دعم عمل المناخ الدولى بكافة مكوناته، فى حين أكد رئيس الوزراء اليونانى ثقة الجانب الأوروبى فى قيادة مصر للقمة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى هذا الإطار.

وتحت عنوان (البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبين عابرين بالبحر الأحمر)، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن القوات البحرية المصـرية والفرنسية نفذت تدريبين بحريين عابرين بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وأضافت الصحيفة إن الفرقاطة المصرية "سجم أبو قير" قامت مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL)، والفرقاطة الفرنسية (COURBET) من طراز (FREMM) بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافى منها التدريب على تنفيذ عملية إبرار بحرى على إحدى الجزر، وكذا التدريب على تنفيذ إجراء عمليات مسح واستطلاع الشاطئ، بالإضافة إلى الإبرار باستخدام الوسائط والتدريب على تنفيذ إجراءات الاعتراض البحرى وحق الزيارة والتفتيش وحماية سفينة الإبرار أثناء القيام بمهامها.

وأشارت إلى أن صائدة الألغام المصرية "نافارين" قامت بالاشتراك مع كاسحة الألغام الفرنسية (ORION) بالتدريب على البحث واكتشاف وتحديد الألغام البحرية، إضافة إلى التدريب على أساليب تدمير الألغام البحرية المكتشفة، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

وأكدت الصحيفة أن التدريبات البحرية المتعددة التى نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سويا فى الآونة الأخيرة تعكس تطورا كبيرا للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التى شهدتها فى السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية، كما تظهر عمق العلاقات الثنائية (المصرية الفرنسية) وسعيهما المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

وعالميا، قالت صحيفة (المصرى اليوم)- تحت عنوان (موسكو تؤكد استمرار العملية العسكرية فى أوكرانيا حتى نهايتها): إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أعلن، أمس، عدم السماح لأوكرانيا بالاحتفاظ ببنية تحتية تهدد روسيا، موضحا أن موسكو ستستمر فى عمليتها حتى النهاية لتحقيق أهدافها، ولن تسمح لأى استفزازات بإخراجها عن إرادتها ودفعها لشن الحرب، مؤكدا استعداد روسيا لخوض الحرب مع حلف شمال الأطلنطى "ناتو"، قائلا: إن "اندلعت الحرب فستكون نووية"، واتهم بعض القادة الغربيين بأنهم يجهزون للحرب، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أوضح أن البديل عن العقوبات هو الحرب العالمية الثالثة، مؤكدا أنه لا يمكن لبلد واحد التحكم فى العالم بأسره.

ونقلت الصحيفة بيان وزارة الخارجية الشارح بشأن تصويت مصر فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، والتى أعلنت خلاله أن البحث عن حل سياسى سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا، ويتعين إتاحة الحيز السياسى الكفيل بتحقيق ذلك الهدف، وأوضح بيان الوزارة أن مصر ترفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولى متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، التى كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، محذرة من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمى برمته.

وأشارت إلى إعلان عدة سفارات أوروبية فى القاهرة تأييدها الموقف الأوكرانى ضد الحرب الروسية، ورفع علم أوكرانيا بجانب أعلام بلدانها.