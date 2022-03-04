بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 25 مسجدا جديدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 642 مسجدًا، منها 544 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و98 مسجدًا صيانة وترميمًا. وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف القليوبية المرحوم محمد أشرف يحيى – ميت كنانة - طوخ مديرية أوقاف أسوان عبد العزيز بن سليمان الدسرى - المنشية مديرية أوقاف المنيا قاصد كريم – عزبة مترى – سلاقوس - العدوة الرحمن – دياب حرز – أبو قرقاص الحمد – سلاقوس - العدوة مديرية أوقاف المنوفية أحمد سليمان الطوخي- عزبة الطوخى - تلا سيدى عيسى – بهواش – مركز منوف مديرية أوقاف قنا النادى (الشيخ عامر) – الحميدات – بندر قنا مديرية أوقاف الفيوم الروضة – طامية مديرية أوقاف بنى سويف القنديل الأخضر- بندر بنى سويف عبد الله الدلاصى – الزيتون - ناصر الرحمن – عزبة على راضى – ونا القس - الواسطى عمار بن ياسر – قله - اهناسيا الصابرين – قلها - اهناسيا الصحابة – بندر بنى سويف مديرية أوقاف البحيرة قرية عاكف – العمرية – مركز دمنهور الكدوه بالكريون – الكريون – كفر الدوار الصحابة – الإمام الحسين – الدلنجات عكاشة الكبير – حراره - حوش عيسى مديرية أوقاف أسيوط الرحمة – الدوير - صدفا 21. آل عبد العال – نجع سبع مديرية أوقاف الجيزة أبو داوود - كرداسة مديرية أوقاف الإسكندرية النور- حارس3 – عامرية 1 مديرية أوقاف دمياط الرحمن الرحيم – سكن مصر – الحى الرابع – دمياط الجديدة مديرية أوقاف الأقصر سيدنا الإمام الحسين – نجع الشاعر – المدامود الشرقى – الزينية مديرية أوقاف الوادى الجديد التوبة – عين البحيرة – مركز الداخلة التقوى – قرية ناصر – مركز الخارجة ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف المنوفية النور – المعوجة – سرس الليان مديرية أوقاف البحيرة العمرى الوسطانى – ببيان – مركز كوم حمادة مديرية أوقاف قنا أبو بكر الصديق – خزام - قوص مديرية أوقاف سوهاج نجع الصعايدة القبلى – نزه المحزمين – جهينة مديرية أوقاف أسيوط الحسينى – عزبة جلال – مركز ديروط رياض الصالحين – عزبة شلش – مركز ديروط البهلولى – قرية الزاوية – مركز أسيوط مديرية أوقاف الفيوم أبو صايم الشرقى – الشواشنة

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