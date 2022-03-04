جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1261 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 17 حالة جديدة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: هبوط الروبل الروسى إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة عاجل.. الصحة تعلن عدد حالات الشفاء من كورونا خلال 24 ساعة قطع المياه ببعض المناطق بالجيزة اليوم لمدة 6 ساعات الخارجية تعلن تطورات جديدة فى حالة المصرى المصاب فى أوكرانيا بولندا توصى مواطنيها بمغادرة روسيا أوكرانيا: دمرنا حوالى 20 مركبة عسكرية تابعة للجيش الروسى شمال البلاد أمريكا تمنح الأوكرانيين الموجودين على أراضيها حماية مؤقتة لمدة 18 شهرا عاجل.. اندلاع حريق جراء قصف على محطة نووية فى أوكرانيا أوكرانيا تحذر من سيناريو تشيرنوبيل بعد حريق أكبر محطة نووية فى أوروبا معارك عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية عند محطة زابوريجيا النووية تحرك عاجل من بايدن بعد حريق محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا عاجل.. فرق الإطفاء الأوكرانية تنجح فى وقف تمدد حريق محطة زابوريجيا النووية جونسون يدعو مجلس الأمن للانعقاد بعد حريق محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا شوبير: هذا موقف الخطيب من التجديد لـ موسيمانى (فيديو) ميار شريف تودع بطولة مونتيرى للتنس من الدور الثانى بمنافسات الفردى شوبير: جماهير الزمالك قد تسمع خبرا سارا عن طارق حامد وأبو جبل أحمد مرتضى يفجر مفاجأة مدوية بشأن فرجانى ساسى محمد بركات: أحد هذه الأسماء مرشح لتدريب الزمالك (فيديو) برنامج الدوم - متسابق يبدع فى غناء «سألت نفسى كتير».. وليلى علوى: أنا حبيتك برنامج الدوم.. إعلان المتأهلين للمرحلة الأخيرة فى مجال التمثيل برنامج الدوم.. إعلان المتأهلين للمرحلة الثالثة فى مسابقة الغناء رسالة مؤثرة من رامى صبرى عن شقيقه الراحل (فيديو)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج: 1261 إصابة بـ كورونا.. وحريق أكبر محطة نووية فى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.