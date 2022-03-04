سفير الصين لدى مصر: الشباب مستقبل وأمل كل دولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تكريم السفير للأطفال المصريين الثلاثة المشاركين فى مسابقة السفير الثقافى الصغير للصين. وأعرب السفير الصينى - فى تغريدة له على موقع تويتر اليوم الجمعة - عن سعادته باستقبال الأطفال وهم ساجد محمد الذى فاز بجائزة السفير الثقافى الصغير للصين ورنا عبدالوهاب وجومانة محمد اللتين شاركتا فى نفس المسابقة وقرر السفير منحهما شهادة تكريم. كما أعرب السفير الصينى، عن أمله أن يستمر الأطفال الثلاثة فى الحفاظ على حبهم للثقافة الصينية، وأن يلعبوا دورا نشطا فى البناء الوطنى لمصر عندما يكبرون، وأن يقدموا المزيد من المساهمات فى تعزيز التبادل الثقافى وتطويره للحضارتين القديمتين المصرية والصينية.

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