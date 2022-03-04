جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب، صباح اليوم الجمعة.



جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب، صباح اليوم الجمعة. وجاءت الهزة الأولى الساعة: 6:54 صباحا، بقوة 3.49 على مقياس ريختر، وعلى عمق 16.7 كم، والهزة الثانية وقعت الساعة 7:23، صباحا، بقوة 3.58 ريختر، وعلى عمق 16 كم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. زلزالان يضربان مدينة دهب (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.