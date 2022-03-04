انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، والتى تعقد بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين المهندس هشام أبوسنه والمهندس حسام عفيفى على مقعد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.





وتم فتح اللجان للتصويت، فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء. وكانت الجولة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين قد أجريت الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

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