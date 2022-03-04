وزير النقل يعقد أولى اجتماعاته بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - واجتمع مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الطرق والكبارى ومحاور النيل، وطرق حياة كريمة الجارى الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وذكرت وزارة النقل - فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الوزير وجه بالالتزام بقياسات الجودة العالية فى تنفيذ المشروعات والالتزام بنهوها فى التوقيتات المحددة، خاصة مع أهمية تلك المشروعات فى تسهيل حركه تنقل المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية وبما يتواكب مع النهضة الكبيرة التى يعيشها قطاع النقل فى مصر، ومنه قطاع الطرق والكبارى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقب ذلك عقد الوزير اجتماعا موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة الأنفاق وبحضور رئيس شركة "أم أو تى" للاستثمار وقيادات وزارة النقل، لمتابعة الخطة الشاملة للاستغلال الاستثمارى الأمثل لكافة الأراضى المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة محطات المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف LRT.

كما تابع الوزير خطة تنفيذ مناطق انتظار بجانب كافة محطات المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين، وكذلك خطة الاستغلال الأمثل لعدد من المولات بمشروعات المترو والجر الكهربائى مثل مول هليوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق ومول العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة العلمين مطروح" بما يساهم فى تحقيق عوائد مادية لهذه المشروعات.

جدير بالذكر أن انعقاد هذه الاجتماعات بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتى ضمن استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال التدريجى للعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار متابعة جاهزية مقر وزارة النقل لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم بشكل تدريجى، للعاصمة الإدارية الجديدة.