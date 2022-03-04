الهجرة تعلن موعد انطلاق «مصر تستطيع بالصناعة»

جدة - نرمين السيد - تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، تحت رعاية الرئيس السيسى، يومى 27 و28 مارس الجارى، بالقاهرة، والتى تنظمها وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، يأتى اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، فى ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعى، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وإفريقيا بما يعزز التبادل التجارى والصناعى داخل القارة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر والذى يبلغ عدد جلساته 8 جلسات مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعى وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعى، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، فى ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، فيما تناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وإفريقيا التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعى بين مصر والدول الإفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كل دول القارة، فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

وستتعرض الجلسة الرابعة للذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلى فى الصناعات التكنولوجية، فيما تناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور فى صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالى الجودة بمصر.

وخصصت الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع فى زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج فى نقل التقنيات الحديثة فى قطاع الصناعات الغذائية.

وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع"، فى إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقى بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة 5 نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التى تسهم بشكل فعال فى عمليات التنمية المرجوة.

وتضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين فى مجال الصناعة فى عدد التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة فى تنفيذ رؤى الدولة المصرية، ودعم استراتيجيتها فى مجال توطين الصناعة.