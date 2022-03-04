/683081/أشرف-عبد-الباقي-يقدم-برنامج-جديد-ويطلب-من-الجمهور-فكرة-تعرف-على-القناة-العارضة

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي عن نيته لتقديم برنامج جديد، لينضم لقائمة برامج رمضان 2022، وطلب من الجمهور أن يختاروا له فكرة كي يقدمها ممازحهم بأن هذه الفكرة إذا كانت سيئة ولم تنجح فهم من اختاروها.

دوت الخليج يرصد اقتراح الجمهور لبرنامج الفنان أشرف عبد الباقي الجديد في رمضان 2022

برنامج أشرف عبد الباقي في رمضان 2022

ونشر أشرف عبد الباقي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، فيديو له ووجه رسالة لجمهوره، بتقديم نصيحة له حول فكرة برنامجه في رمضان 2022، وقال: "هقدم برنامج في رمضان فكرته إنتوا اللي هتختاروها.. يلا مستني أفكاركم في الكومنتات".

أفكار اقترحها الجمهور لبرنامج أشرف عبدالباقي

اقترحت الفنانة ويزو فكرة لبرنامج أشرف عبد الباقي، وكتبت: "عايزين برنامج عن العادات المصرية الجميلة والأصول والتقاليد الحلوة بتاعتنا علشان انقرضت فنذكر بيها المجتمع".

فيما كتب آحد متابعي أشرف عبد الباقي، فكرة برنامجه في رمضان 2022، وقال: "ناقش فكرة ازاي نرجع الأسرة تاني اللمة العيله القيم اللي اتربينا عليها ازاي نرجعها ونعلمها لولادنا ممكن نناقش كل حلقة فكرة".

كما اقترح أحد متابعي أشرف عبد الباقي على "إنستجرام"، تقديم فكرة مثل التي قدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقال: "برنامج زي برنامج الأستاذ فؤاد المهندس كلمتين و بس"، ومن التعليقات أيضًا: "مع الأطفال، أو كارتون حاجة أقرب لعائلة زيزو بس تتواصل بيها مع أطفال وكبار".

وتلقى أشرف عبد الباقي فكرة آخرى، من أحد متابعيه، إذ كتب: "احكيلنا كل يوم حكاية حصلتلك أو موقف مع نجم أو ممثل زميل من أول ما بدأت تمثيل لحد النهاردة.. سواء كانت حكاية حلوة أو موقف غريب".

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أين يعرض برنامج أشرف عبد الباقي الجديد؟

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي عن القنوات العارضة التي ستنقل برنامجه في رمضان 2022، وهي قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.