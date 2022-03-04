/683082/الأرصاد-الجوية-تحذر-كم-ارتفاع-درجات-الحرارة-الأحد-القادم

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، عن الاحوال الجزية والنصائح الواجب على المواطنين اتخاذها حتى انتهاء فصل الشتاء، مؤكدة على ضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة الارتفاعات والانخفاضات خاصة واننا في صدد الدخول على فصل الربيع.

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وتابعت غانم خلال مداخلة هاتفيه عبر قناة الاولى المصرية أنه بدءا من الغد سنشهد ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، حيث انه من المتوقع أن تسجل العظمى السبت 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

الأرصاد الجوية تحذر كم ارتفاع درجات الحرارة الأحد القادم

اما عن طقس الأحد، قالت منار غانم انه سيكون هناك ارتفاع درجات الحرارة بجانب نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة، مضيفة استقرار الأجواء على كافة مناطق الجمهورية بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية للبلاد

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، أن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وتابعت:” بعد غدا الأحد سنشهد ذروة الحرارة حيث الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة، بعد ذلك عودة الاوضاع الجوية إلى طبيعتها الاثنين.