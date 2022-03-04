مسلم اتنسيت.. كيف حقق نجاحه بأغنية واحدة؟.. الجمهور يُجيب

/683085/مسلم-اتنسيت-كيف-حقق-نجاحه-بأغنية-واحدة-الجمهور-يجيب

استطاع المطرب مسلم اتنسيت أن يحقق نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة وذلك من خلال صوته القوي الذي جذب الجمهور له من خلال أغنية اتنسيت، وهي أغنية فيلم عروستي الرسمية، والتي جعلت منه اسمًا يتصدر مؤشرات البحث على جوجل مصر لعدة أيام.

دوت الخليج ترصد تعليقات الجمهور على مسلم اتنسيت خاصًة بعد حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي.

لماذا حقق مسلم اتنسيت كل هذا النجاح؟

جاءت الكثير من التعليقات للمغني مسلم على أغنية اتنسيت، فمنها من كتبت: " احساسك وانت بتغني حاجه تانيه حقيقي انت الصوت المفضل بالنسبه لي".

ومن التعليقات التي كُتبت أيضًا على أغنية مسلم اتنسيت: "قومت اسمعها حتى براسي والله انك مبدع يا مسلم الصوت والاداء والموسيقى وكل شيء جميل جدًا هذه الأغنية لامست قلبي وعلقت في راسي لا ترضى انت تخرج منها هكذا ينتج الإبداع، استمر ربنا ريحغظك".

وعلقت آحدى معجبات أغنية مسلم اتنسيت، عبر "تويتر"، عن حلقته في برنامج معكم، وقالت: "مني الشاذلي جايبة مسلم وبيغني اتنسيت لايف وحاجة أخر عظمة بجد إيه دا".

وكتبت آحدى نشطاء "تويتر"، تعليق على طبقة صوت مسلم، وقالت: " قاعدة اشوف مقابلة مُسلم اللي غنا اتنسيت مع منى الشاذلي، طبقة صوته مميزة ونادرة اللي مستحيل تسمعوها في مكان ثاني أو تحسو إن صوته مكرر".

وقال آخر: "لسه سامع أغنية مسلم اللي اسمها اتنسيت، دي الناس اللي تستاهل تتسمع بصراحة، صوت جميل وأغنية فوق التقييم للأمانة يعني".

وتابع: "مفيش صوت واحد يوحد ربنا يستاهل يتسمع في الجيل ده، ده الصوت الوحيد اللي لفت نظري".

أغنية مسلم اتنسيت

وعلى جانب آخر حققت أغنية مسلم اتنسيت أكثر من 190 مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب في أقل من ستة أشهر، وذلك بعد طرحها كأغنية رسمية لفيلم عروستي بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض.

كلمات أغنية مسلم اتنسيت

مبقيتش عارف اعمل ايه

حالي مش صعبان عليه

يعني دا اللي وصلنا ليه

سايبه و عارف، روحي فيه

كل شئ الا الفراق

فمتسيبنيش وانا مشتاق

عمري ماتخيلت يوم

ابعد و اسيب روحي معاك

هصدقك واكدب عينيا

دا انت شوفت اجمل ما فيا

ومكانش عندي اي نيه

انساك وتضيع من بين ايديا

طال الغياب وهوآك غلآب عشمآن في ضي عينيك

مليون جوآب متسآب على الباب اللي بترديه

ومش تحت طوعي، فآرقتني روحي من بعد لما مشيت

ومبين انساك و بين ارجع قلبي.. اتقسم نصين

نص مش قادر يخبي

ونص رافض تبقي جنبي

ومنت عارف هبقى وحدي

اللي هخسر مرتين

مره لما رضيت بعيوبك

ومره لما داريت عيونك

وانت بتكدب ظنونك

من البدايه محبتنيش

ومش هزود في الملام

مش هيفرق في الخصام

دا لو عينيك صادفت عينيا

امشي.. وما ترميلي السلام

واتنسيت، كإني ماجيت ولو حسيت.. هتخسرني

وداريت، ف قلبي مشيت على عيني تغربني