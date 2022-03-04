عاجل- الحكومة تحسم موعد امتحانات الثانوية العامة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار رسمى بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة فى الموعد المقرر لها وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2021-2022 المعلنة مسبقاً، حيث تعقد امتحانات الدور الأول لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، بدءاً من السبت الموافق 11 يونيو 2022، فيما تعقد امتحانات الدور الثانى اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021-2022، خلال مؤتمر صحفى يتم عقده فى الأسابيع القليلة المقبلة، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.