غلق 33 منشأة و8 مراكز للدروس الخصوصية بالغربية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، غلق 33 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية فى مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال 24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" ولمنع التجمعات.





وطالب رحمى - فى بيان اليوم الجمعة - أصحاب المحلات والمقاهى والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أى تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. وأكد المحافظ أن تلك القرارات تأتى تنفيذا لتوجيهات الدولة، مشيرا إلى أن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

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