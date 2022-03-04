محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، اليوم الجمعة أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب والذى يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021 / 2022 وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات.





ووجه محافظ القليوبية خلال جولته المشرفين على تنفيذ الأعمال والتى تتمثل فى مديرية الطرق بالقليوبية بتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت ممكن لتحقيق السيولة المرورية للسيارات ومنع التكدسات واستكمال الإنشاءات فورا، مؤكدا أنه سيتم المرور بشكل دائم لدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المشروع. وقال المحافظ وفقا لبيان "إن أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، تأتى فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالى للشوارع للقضاء على العشوائية والارتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة. وأضاف أن التطوير تضمن إنشاء جزيرة وسطى بطول 270 مترا وعرض 21 مترا، بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية وأعمدة إنارة وتوفير مقاعد رخام للمواطنين علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وبعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة إنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك. ووجه "المحافظ" برفع تراكمات الأتربة على جانبى الطريق والمتابعة المستمرة للطريق العام وعدم إلقاء أى مخلفات تشوه المظهر الحضارى أو تتسبب فى أى اختناقات مرورية.

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