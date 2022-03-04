قبل مواجهة المريخ.. تاريخ الأهلي أمام أندية السودان

يواجه الأهلي بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني، نظيره المريخ السوداني، التاسعة مساء السبت على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي اللقاء أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد 8 انتصارات من أصل 17 مواجهة والتعادل في 6 مواجهات والهزيمة في 3 آخرين، وأمطر الفريق الأهلاوي شباك الأندية السودانية 23 مرة واهتزت شباكه في 13 مناسبة.

وكانت أولى مباريات الأهلى أمام الأندية السودانية بمواجهة المريخ بالدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1983، وفاز الأهلى ذهاباً بملعبه بالقاهرة بهدف دون رد، وقص محمود الخطيب في ذلك اليوم شريط أهداف مباريات الأهلى أمام أندية السودان وسجل هدف المباراة الوحيد.

وفى المواجهات الأخيرة بين الأهلى وأندية السودان، فاز المارد الأحمر على المريخ السودانى بثلاثة أهداف دون رد بدور المجموعات بالنسخة السابقة لدورى الأبطال الأفريقى، وذلك فى لقاء الذهاب بينما فى الإياب، والتى أقيمت بالسودان، وتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يستكمل رحلته ويتوج باللقب العاشر فى تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى المباراة النهائية بثلاثية دون رد ، وتعادل سلبياً مع الهلال السودانى فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدورى الأبطال.

وفى نسخة 2020 صعد المارد الأحمر لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تقدم محمد مجدى أفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، فى مباراة شهدت نزول الجماهير لأرض الملعب قبل أن يستكمل الاهلى رحلته ويتوج بطلا للقارة الافريقية للمرة التاسعة على التوالى بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

واستمرت الأندية السودانية في أول 7 مباريات من أصل 13 جمعتها بالأهلي عاجزة عن تحقيق أي انتصار، سواء داخل أو خارج ملعبها، بدايةً من لقاء عام 1983، إلى أن نجح فريق المريخ في تحقيق أول انتصار للكرة السودانية على الأهلي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بنتيجة 3/1 ورغم ذلك تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات وقتها.

انتصار وحيد لأندية السودان في القاهرة وسط أنصار الأهلي، وذلك في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بهدف نظيف فاز به فريق الهلال.

انتصار وحيد حققه فريق النادي الأهلي على الأراضي السودانية ولكن في إياب دور الـ 16 لأفريقيا لأبطال الكؤوس، وانتصر يومها على المريخ في عقر داره بنتيجة 5 / 1 وهو الانتصار الذي جسد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام نظرائه السودانيين.

أما بالنسبة للمواجهات التي جمعت الأهلي بالهلال، فتقابلا في 8 مباريات منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي تُوج بها الفريق الأحمر، ونجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال مرتين، وحسم التعادل نتيجة ثلاثة مباريات.