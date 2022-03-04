"مكين" وكيلاً لصحة الدقهلية خلفاً لـ"مكى"

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قرارا بندب الدكتور شريف محمد حسنى مكين، استشارى الوزارة بهيئة الإسعاف المصرية، للعمل مديراً لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، خلفا للدكتور سعد عبد اللطيف مكى، وذلك لمدة عام، يذكر أن الدكتور شريف مكين، شغل العديد من المناصب أهمها مديرا لمديرية الصحة بالشرقية، ومدير عام إقليم القناة وسيناء بهيئة الإسعاف المصرية، ومستشارا بهيئة الإسعاف المصرية.

وكانت وزارة الصحة قد أجرت حركة تنقلات بالأمس لعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وشهدت محافظة الدقهلية تعيين الدكتور شريف مكين وكيلا لوزارة الصحة، وتأتى محافظة الدقهلية على رأس مشروعات مبادرة حياة كريمة، وشهد قطاع الصحة خلال الفترة الماضية حزمة من المشروعات التى ساهمت فى تطوير الخدمات الطبية المقدمة لأهالى محافظة الدقهلية، فضلاً عن تنظيم عدداً من القوافل الطبية المجانية لتجوب القري والمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة، والتى ساعدت فى توصيل الخدمة لتلك المناطق بشكل كبيرز

محافظ الدقهلية يدشن مبادرة احلال السيارات

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اليوم الأربعاء من مدينة السنبلاوين بتدشين برنامج إحلال وتجديد سيارات ووسائل نقل الركاب القديمة علي مستوي المحافظه واستبدالها بسيارات ميكروباص ، بالإضافة إلي استبدال مركبة التوكتوك بسيارة فان 7 راكب،

حيث تفقد " المحافظ " و " رئيس البنك الزراعي " معرض السيارات الجديدة ضمن برنامج الاحلال والتجديد والذي يضم أكثر من 8 شركات ليكون متاح لأصحاب السيارات حق اختيار نوع السياره التي يحتاج إليها . مشيراً إلى أن " مختار " الي أن البنك الزراعي المصري سيقوم بتمويل شراء سيارات ميكروباص جديدة لكل من يمتلك سيارة أجره قديمة بتسهيلات كبيره وبأقل مقدم وبسعر عائد تنافسي وبدون إثبات دخل .

كما أشار " المحافظ " الي أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير حياة كريمة للمواطنين وأصحاب السيارات عن طريق توفير وسائل مواصلات آدمية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وخاصة تلك السيارات القديمة التي تتنقل داخل القري بعضها البعض وبين القري والمدينة وزيادة معدل الدخل لأصحاب تلك السيارات