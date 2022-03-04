اقبال متوسط على انتخابات الاعادة داخل نقابة المهندسين بدمياط

تجرى انتخابات نقابة المهندسين بدمياط، اليوم الجمعة، في جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بدمياط بين المهندس شريف كامل الدسوقى والذى حصل على 715 صوتاً، والمهندس عوض محمد محمود عوض 539 صوتا، وأسفرت نتيجة فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي، لأعضاء نقابة المهندسين بمحافظة دمياط، عن إعادة على مقعد النقيب، بين شريف كامل وعوض محمد عوض. وتنافس 7 مرشحين على مقعد نقيب المهندسين بمحافظة دمياط، وكان إجمالي الحضور 1865 صوتًا.

حصل منهم المهندس عوض محمد عوض على 534 صوتًا، بينما حصل المهندس شريف كامل على 714 صوتًا. وأسفرت نتائج الفرز لباقى الأعضاء عن فوز المهندس أحمد غانم، والمهندس أسعد شاكر على مقاعد كهرباء، والمهندس طارق رمضان على مقعد ميكانيكا، والمهندس إبراهيم القط، والمهندس محمد موافي، والمهندسة آية أبو العز على مقاعد قسم مدني، وفاز إياد الشيحة بمقعد قسم الشعب الأخرى.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي بمقر نقابة المهندسين بمدينة دمياط، اقبالا كبيرا للإدلاء بالأصوات الانتخابية. وجرت الانتخابات في 6 لجان بمقر النقابة بكورنيش النيل، وسط منافسة ساخنة بين المرشحين، حيث يتنافس 7 مرشحين على مقعد النقيب، و40 مرشحا على مقاعد العضوية لانتخاب 7 أعضاء جدد، كما جرت الانتخابات تحت إشراف قضائي وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة. وتنافس على مقعد النقيب المهندسون شريف كامل، يوسف العاصى، محمد خشبة، كامل السعداوى، عوض محمد عوض، رضا داود، على عبداللطيف، بينما تنافس 40 مرشحا على مقعد العضوية مقسمين إلى 4 شعب وهي شعبة هندسة مدنية “20 مرشحا”، وشعبة هندسة كهرباء “11 مرشحا”، وشعبة هندسة ميكانيكا “6 مرشحين”، وشعبة كيمياء ونووية- غزل ونسيج- تعدين وبترول “7 مرشحين”.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد معارض صنع فى دمياط

أكدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن معرض "صنع في دمياط" للأثاث، والذي تم افتتاحه اليوم، يأتي في إطار التعاون الوثيق مع محافظة دمياط، لدعم أصحاب مصانع وورش الأثاث في المحافظة، وذلك تشجيعًا لهذه الصناعة الوطنية ودعم الأيدي العاملة الماهرة بقطاع الأثاث ماليًا وفنيًا، باعتباره تكتلًا إنتاجيا وحرفيا لديه فرص مميزة في مجال التصدير، فضلًا عن أن تنظيم المعرض بشكل دوري في القاهرة يتيح المزيد من الفرص التسويقية المميزة لسكان ورواد القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، ويلبي احتياجات الجمهور بأسعار تنافسية.