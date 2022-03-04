محافظة الجيزة تزيل 24 بناء مخالفا وتعديا على الأراضى الزراعية (صور)

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين، كما شدد على المتابعة الميدانية على مدار اليوم ورصد حالات البناء المخالف وتحقيق الانضباط.

وفى ذلك الإطار أزالت محافظة الجيزة 24 حالة تعد وبناء مخالفا على أراض زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء، حيث قامت المحافظة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، بإزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بطريق عالية بزاوية أبو مسلم بالإضافة إلى ازالة أعمال بناء سقف مخالف بدون ترخيص الدور الأول بعد الأرضى على مساحة حوالى 60م بناحية صيدح خلف المدرسة.

وفى مركز العياط تم إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة جمالون على مساحة 30م2 و إزالة حالة تعدى بالبناء على أراضى زراعية على مساحة 100م2 بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى عبارة عن مغسلة على أرض أملاك دولة وجميعهم بالوحدة المحلية ببرنشت.

فى مركز ومدينة أطفيح اليوم تم إزالة 7 حالات تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 1125م2 فى المهد، وفى مركز ومدينة الصف تم إزالة وفك شدة خشبية بعقار مخالف بقرية طرخان بمساحه 150م إلى جانب إزالة بناء مخالف بالبلوك الأبيض بمنطقة عرب القميعى بالودى وإزالة 3 حالات تعدى على الأراضى أملاك الدولة بعرب الترابين بمساحة 900م2.

وأوضحت المحافظة، أنه جارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.