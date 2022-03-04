إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بالقليوبية (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملاته المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق مدينة القناطر الخيرية، وذلك ضمن الحملات المستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية التى ترصد من قبل وحدة المتغيرات المكانية.





وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعد بمساحة 9390 مترا بقريتى شلقان وأبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية وتنوعت الإزالات ما بين أسوار وأسقف وأعمدة خرسانية وجاملونات وحوائط وأعمدة أرضى مسلحات ومنازل سويسى على سمل خرسانى وأسقف صاج على مخازن تم إنشاؤها حديثا، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة ومجلس مدينة القناطر الخيرية. وأصدر محافظ القليوبية تعليماته بتحرير محاضر فورية للمتعدين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم مشددا بأنه لن يتهاون بأى تعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية. وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء باستمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع وحدة المتغيرات والزراعة لرصد أى حالة تعد فى المهد وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة، مؤكدا استمرار حملات الإزالة بصفة يومية حتى الانتهاء من إزالة جميع التعديات إذ أن الحالات التى يتم إزالتها قد تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية عبر منظومة المتغيرات المكانية.

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