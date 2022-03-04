تطورات الحالة الصحية للفنان سامي مغاوري وموعد خروجه من المستشفى

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خرج الفنان سامي مغاوري من غرفة العمليات بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها عقب تعرضه لأزمة صحية نقل بسببها إلى أحد المستشفيات.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سامي مغاوري وموعد خروجه من المستشفى

تطورات حالة الفنان سامي مغاوري

ومن جانبه أوضح كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري التطورات الصحية لوالده وطالب الجمهور والمتابعين بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل، حيث يشهد استقرار كبير في حالته.

وكان الفنان سامي مغاوري يعاني من أزمة صحية توجبت توجهه للعمليات وتركيب دعامة في رجله، وطمأن الجمهور على حالته الصحية من خلال نجله.

موعد خروج سامي مغاوري من المستشفى

ومن المقرر أن يخرج الفنان سامي مغاوري اليوم الجمعة من المستشفى بعد نجاح العملية واستكمال تعافيه بالمنزل وأخذ قسط من الراحة لأيام.

وكتب كريم مغاوري في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتي في العمليات، فضلا وليس أمرا".

وتابع قائلًا: "اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

آخر أعمال سامي مغاوري

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان سامي مغاوري حاليًا، الجزء الثالث من مسلسل اللعبة الذي يعرض عبر منصة شاهد VIP الرقمية والذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول والثاني للعمل.

ويشارك سامي مغاوري في بطولة العمل كلا من هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وآخرين من النجوم، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.

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وفيما يخص السينما، يحل الفنان سامي مغاوري ضيف شرف ضمن أحداث فيلم "معالي ماما" للفنانة بشرى وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي حول علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها، مثل العمل في منصب كبير.

ويشارك بشرى في بطولة الفيلم الذي يعيديها للسينما بعد أكثر من 10 سنوات غياب، كلا من سامي مغاوري، نور إيهاب، محمود الليثي، سليم ترك، كريم سامي مغاوري، وآخرين والإخراج لـ أحمد نور.