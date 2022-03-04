أحياء الإسكندرية تنفذ حملات إزالة فورية لإيقاف أعمال البناء المخالف

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صحفى صدر اليوم الجمعة عن محافظة الإسكندرية، أن وحدة الإزالة الفورية بقيادة محمد عبدالله مستشار المحافظ، شنت حملة مكبرة بحى العامرية أول لإيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة المجزر الآلى، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة وتوقيع غرامة فورية نحو 150 ألف جنيه.

وقامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتنسيق مع حى شرق، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لشبكة محمول، أعلى أحد العقارات بشارع الفردوس بمنطقة سموحة، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بعقارين بمنطقة رابعة الناصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى السياق ذاته؛ قام حى وسط، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالإزالة الفورية لسور مخالف، وفك شدة خشبية والتحفظ على مواد البناء، بإحدى الفيلات طريق كارفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حى المنتزة أول، بحملة تم خلالها إيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص والتحفظ على مواد البناء المستخدمة، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة بالعقار 6 شارع الطيبى وناصية شارع النورى بالورديان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.