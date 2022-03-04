نقابة الصحفيين: تأجيل الجمعية العمومية العادية إلى 18 مارس الجارى

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 18 مارس الجارى؛ لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة "35" من القانون رقم76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.







وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين وعددهم "9692" عضوا لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 31/12/2020، والسنة المنتهية فى 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021 وفقا الى المادة (34) من قانون النقابة. وأكد محمد شبانة السكرتير العام أن النقابة نشرت الدعوة فى جريدتى الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة.

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