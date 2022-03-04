وزيرة البيئة: تشجيع المواطنين على العمل التطوعى يحدث فارقا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن حشد المجتمعات للعمل يمكن أن يصبح فعالًا من خلال ارتكاز سياساتنا واستراتيجياتنا على المواطنين، والعمل على تشجيع المشاركة المجتمعية بما فى ذلك السيدات والشباب والسكان المحليين فى عملية التخطيط خاصة عند إدارة التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى جلسة افتراضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس تحت عنوان (حان وقت العمل: جهود متكاملة من أجل كوكب وشعب صحى) وذلك على هامش مشاركتها فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبى بكينيا تحت عنوان " تعزيز الإجراءات المتعلقة بالطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وشددت وزيرة البيئة على أهمية العمل على تحسين مستوى فهم المجتمعات لقيمة الطبيعة ومساهمتها فى أهداف التنمية المستدامة من خلال حملات التوعية والتثقيف ومنصات التواصل، وتشجيع ودعم المبادرات المحلية التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن تشجيع المواطنين على العمل التطوعى يمكن أن يحدث فارقًا، مؤكدة على ضرورة تعزيز ووضع الحوافز المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجى، وتسهيل وصول المجتمعات إلى المعرفة والمعلومات.

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