انتخابات المهندسين.. طوابير على اللجان فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - توافد أعضاء نقابة المهندسين بالجيزة منذ الصباح على فرع نادى النقابة بالجيزة بـ6 أكتوبر للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين.





وفتحت اللجان أبوابها للتصويت، فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.

ويتنافس 22 مرشحا على مقعد نقيب المهندسين، كما يتنافس نحو 140 مرشحا بجميع الشعب على 11 مقعدا لاختيار الأعضاء المكملين منهم 33 مرشحا بشعبة الكهرباء، و29 مرشحا بشعبة "مدنى"، و28 مرشحا بشعبة "ميكانيكا"، 24 مرشحا بشعبة "عمارة"، و12 مرشحا بشعبة "تعدين" و11 مرشحا بشعبة "غزل ونسيج".

كانت الجولة الأولى من الانتخابات أجريت الجمعة الماضية، على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.