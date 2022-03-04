تيسير فهمي تكشف لـ دوت الخليج تطورات حالتها الصحية بعد تعافيها من كورونا

/683096/تيسير-فهمي-تكشف-لـ-تحيا-مصر-تطورات-حالتها-الصحية-بعد-تعافيها-من-كورونا

تصدر اسم الفنانة تيسير فهمي التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا ثم تعافيها من الفيروس.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي

حالة تيسير فهمي

أعلنت الفنانة تيسير فهمي تعافيها من فيروس كورونا بشكل كبير موضحة استقرار حالتها الصحية وطمأنت جمهورها ومتابعيها.

وقالت تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "أعراض كورونا اختفت وحالتي تحسنت بشكل كبير عن الأول ولم أعاني من أية أعراض مزمنة".

تعافي تيسير فهمي من فيروس كورونا

وكشفت الفنانة تيسير فهمي في تصريحاتها الخاصة عن استعدادها لإجراء مسحة أخرى للتأكد من التعافي ولكن الطبيب أخبرها أن الأعراض والفيروس اختفوا ولا حاجة للمسحة كما أن التحاليل أيدت تعافيها وشفائها.

يذكر أن تيسير فهمي كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لافتة إلى أن المرض صعب وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

إصابة تيسير فهمي بفيروس كورونا

وكتبت عبر صفحتها الشخصية: "ممكن تدعولي عندي كورونا وتعبانة جدًا"، وبعدها تلقت بروتوكول العلاج الذي وضعته وزارة الصحة معربة عن دهشتها من إصابتها بالفيروس رغم التزامها بالإجراءات الاحترازية.

على الرغم من اختفاء الفنانة تيسير فهمي لسنوات طويلة واعتزالها الفن ولكن اسمها يتصدر التريند ومحركات البحث بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر ويبحث الجمهور دائمًا عن أحدث أخبارها.

فكانت قد تصدرت الفنانة الكبيرة التريند عقب وفاة شقيقها المفاجئة في شهر نوفمبر الماضي وذلك عقب تعرضه لحادث حريق نشب داخل مستشفى في المهندسين، ومن جانبها أعلنت الفنانة خبر وفاة شقيقها الراحل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ أيضًا

ليزا بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان تتصدر التريند بعد 38 عام.. هذه أبرز تصريحاتها

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي قبل اعتزالها كان من خلال مسلسل "بفعل فاعل" الذي تعاونت خلاله مع المخرج تيسير عابد قبل تسعة سنوات، وشاركها في بطولة العمل عدد كبير من النجوم مثل الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وطارق لطفي، وياسر جلال، وتامر هجرس، وميرنا وليد، وآخرين من الفنانين.