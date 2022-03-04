عاجل- جهود الدولة لتأمين إمدادات القمح.. خطة بدأت قبل 5 سنوات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو يستعرض أبرز الجهود المصرية لتأمين إمدادات القمح، فى ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، وتأثيرها على معدلات إنتاج وتصدير ذلك المحصول الاستراتيجى.





وتطرق الفيديو إلى أبرز التحديات التى تواجه أسواق القمح العالمية، بعد ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، فى ظل سيطرة روسيا وأوكرانيا على 25 ٪ من سوق القمح العالمى، بما يستوجب من الدول المستوردة البحث عن بدائل لمواجهة تلك الأزمة.

وأشار الفيديو إلى أن التحرك المصرى لتأمين إمدادات القمح استبق الأزمة الأوكرانية الروسية بسنوات عدة، موضحًا أن القيادة السياسية فى عام 2017 قد تنبهت إلى خطورة عدم كفاية الاحتياطى الاستراتيجى من القمح إلا لتغطية احتياجات 18 يومًا فقط فى ذلك الوقت، مما دعا الدولة المصرية إلى إطلاق أكبر مشروع قومى لإقامة صوامع الغلال، لزيادة قدرات التخزين بأحدث المواصفات العالمية التكنولوجية فى ذلك المجال، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من القمح إلى 4 أشهر حاليًا.

وأضاف الفيديو، أن تحسين مستويات تخزين القمح، وتنويع مصادر استيراده من 16 دولة، وعدم الاعتماد على دولة واحدة فى توريد القمح، قد تزامن مع إطلاق الدولة أكبر المشروعات القومية لزيادة مساحات زراعة القمح، من خلال مشروعات "مستقبل مصر" و"توشكى" و"شرق العوينات"، مما أدى إلى ارتفاع مساحات زراعة القمح بحجم يقترب من المليون فدان خلال السنوات الخمس الماضية، سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من ذلك المحصول الاستراتيجى خلال السنوات المقبلة.