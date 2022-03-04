السفير العُمانى يزور منتخب بلاده المشارك فى بطولة العالم للرماية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - زار السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والعميد الركن سعود بن سليمان الريامى الملحق العسكرى بسفارة سلطنة عُمان بمصر، المنتخب الوطنى العُمانى للرماية الموجود حالياً بالقاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لأسلحة ضغط الهواء والرصاص؛ وذلك للاطمئنان على بعثة المنتخب وتحفيزاً وتشجيعاً للرماة.





وزار السفير عبدالله الرحبى ميادين الرماية، وتحدث للرماة العُمانيين المشاركين، وحثَّهم على بذل المزيد من الجهد فيما تبقى من مسابقات.

وكان فى استقبال السفير العُمانى والملحق العسكرى والوفد المرافق، أمين عام الاتحاد العُمانى للرماية رئيس البعثة، ومدير المنتخب العُمانى للرماية.

وتُقام البطولة على ميادين الرماية بالقرية الأولمبية فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال الفترة من 26 فبراير الماضى حتى 8 مارس الجارى، وتأتى مشاركة المنتخب العُمانى للرماية فى بطولة العالم لـ "التارجت سبرنت" للفرق المختلطة إلى جانب مشاركة 67 دولة وبعدد يزيد على 700 رامى دولى يمثلون صفوة رماة العالم.

وأسفرت مشاركة المنتخب الوطنى العُمانى للرماية خلال الأيام الماضية عن تحقيق نتائج متميزة فى البطولة، ففى مسابقة "التارجت سبرنت" تم الفوز بميدالية برونزية فى الفردى نساء، وميداليتين فضيتين فى الفرق مختلط وميداليتين برونزيتين فى الفرق مختلط.

وفى مسابقة المسدس الهوائى فرق، وبعد أن تأهل منتخب الرماية "رجال" فى رماية المسدس لنصف نهائى البطولة حل المنتخب العُمانى فى المركز الخامس عالمياً ومثَّل الفريق كل من: الرامى الدولى سيف الشكيلى، و الرامى الدولى إسماعيل العبرى، و الرامى الدولى سليمان الرحبى، وحصدت الرامية الدولية وضحى البلوشية على المركز 16 عالمياً والأول عربياً فى رماية المسدس الهوائى 10 أمتار.

وفى مسابقة المسدس الهوائى مختلط "مكس تيم"، حصل الفريق على المركز 16 عالمياً والأول عربياً، وقد مثله كل من: الرامى الدولى سيف الشكيلى، والرامية الدولية وضحى البلوشية.

كما حقق المنتخب الثانى فى نفس المسابقة المركز 18 ووصيف الدول العربية المشاركة بعد المنتخب العمانى فريق "أ"، وقد مثله كل من: الرامى الدولى إسماعيل العبرى، والرامية الدولية سهير الجهمنية.

ويواصل المنتخب الوطنى العُمانى للرماية مشاركته فى البطولة فى مسابقات البندقية ثلاثة أوضاع 50 متر ومسابقات المسدس النسائى 25 متر.