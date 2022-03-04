محافظ قنا يفتتح أعمال إحلال وتجديد مسجد الشيخ عامر بالحميدات

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح نائب محافظ قنا حازم عمر، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى الحميدات ومدينة قنا.

واستمع محافظ قنا إلى الخطبة التى ألقاها وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان "الزكاةُ والصدقاتُ ودورُهُمَا فى التنميةِ الاجتماعية" والتى قال فيها إن الزكاة من أهم أركان الإسلام ولأهميتها قرنت بالصلاة فى 82 موضعا فى القرآن الكريم، كما أن للزكاة والصدقات دور عظيم فى تحقيق التنمية الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

وقدم محافظ قنا التهنئة لأهالى منطقة الحميدات، مؤكدا أن بناء المساجد وتعميرها هى من أفضل الأعمال التى نرجو التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على إحلال وتجديد هذا المسجد، ويجعله فى ميزان حسناتهم.

وأشاد محافظ قنا بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إحلال وتجديد مسجد الحميدات بالجهود الذاتية على مساحة 950 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات للمساجد التى تمت بها أعمال إحلال وتجديد على مستوى مدن المحافظة المختلفة، مؤكدا أن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولى المساجد عناية خاصة وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة.