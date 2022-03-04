/683100/رئيس-الشيوخ-التعاون-مع-دول-الجنوب-قبل-الاعتماد-على-برامج-مساعدات-البلدان-المتقدمه

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة مصر اليوم خلال فاعليات اليوم الثانى من مؤتمر رابطة مجالس الشورى و الشيوخ و المجالس المماثلة بأفريقيا و العالم العربى

حيث شدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره تعاون مبنى على التضامن الذى يحقق اهداف التنمية المستدامة

رئيس الشيوخ: التعاون مع دول الجنوب قبل الاعتماد على برامج مساعدات البلدان المتقدمه

و اشار الى نجاح التعاون بين بلدان الجنوب - جنوب فى تقليل الاعتماد على برامج مساعدات البلدان المتقدمة و احداث تحول فى ميزان القوى الدولية

كما اكد عبد الرازق على أهمية تعاون دول محور الجنوب - جنوب قائلا "ان مصر لم تدخر جهدا في توطيد أواصر التعاون في المجالات كافة... فجاء إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عام ۲۰۱۳ تتويجا لهذا الجهد برفع القدرات البشرية و لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة لدول الجنوب - جنوب.... وإيمانا من مصر بحق شعوب حوض النيل في التنمية"

وأن نهر النيل موحد لطموحات شعوب المنطقة وعامل للتعاون والالتقاء والإخاء وليس عاملا للصراع والنزاع

قدمت الوكالة المصرية للشراكة في عام ۲۰۱۷ منظومة مصرية تنموية .... تعرف باسم المبادرة المصرية للتنمية في دول "حوض النيل" . لإقامة مشروعات تنموية ومن أهم إنجازاتها إنشاء محطةكهرباء بالطاقة الشمسية في أوغندا وإنشاء مركز للتنبؤات المناخية في جمهورية الكونغو الديموقراطية و إنشاء مركز مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب في رواندا.... وإصلاح محطات كهرباء في دولة بوروندي وإنشاء محطات كهرباء ووحدات غسيل كلوي في جنوب السودان".

وتأتي الدبلوماسية البرلمانية على رأس اهتمامات مجالس الشيوخ والشوری والمجالس المماثلة في دول الجنوب - جنوب... حيث تسعى إلى مشاركة التجارب والخبرات وتعزيز برامج التعاون المشترك... كما تعمل على تبني اقتراح التشريعات المختلفة والتوصيات . وتقديمها إلى صانعي القرار في مختلف القضايا

و فى نهاية كلمته وجه عبدالرازق الشكر للجانب المغربى على حفاوة الاستقبال و حسن الضيافة داعياً المولى عز و جل إلى ان يوفق الجميع الى ما فيه الخير لشعوبنا العربية و الأفريقية