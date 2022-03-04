دوت الخليج يرصد استعدادات الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صور)

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تستعد مدينة الأقصر اليوم الجمعة لانطلاق حفل افتتاح الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومن جانبها إدارة المهرجان وضعت اللمسات النهائية لاستعدادات الحفل.

دوت الخليج يكشف استعدادات الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في تمام الساعة الثامنة مساءً من داخل قاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر.

وستشهد المحافظة افتتاح نهاري في نيل مدينة طيبة ويعتمد على ذهبياته في نقل الضيوف من نجوم وصناع السينما الأفريقية من 35 دولة إلى مكان السجادة الحمراء الخاصة بحفل الافتتاح.

تفاصيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 11

ومن جانبه تابع سامح سليم مدير التصوير الكبير، ضبط الإضاءة داخل المسرح مع مخرج الحفل عادل بركات وذلك أمس الخميس، وسط حضور سيد فؤاد رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم سيعرض "برومو" تحت عنوان "عشرة سنوات من الخيال"، ويعرض هذا الفيديو تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتي ٱخر دوراته الـ 11.

مقدمة حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وستقدم الإعلامية المغربية وفاء مراس حفل الافتتاح على الهواء باللغتين العربية والفرنسية الإعلامية، ويتولى إخراج الحفل عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي، بينما يأتي الإخراج التلفزيوني تحت إشراف كريم سمير ودعاء أحمد.

وتنقل شاشة قناة نايل سينما الفضائية حفل الافتتاح والختام علي الهواء مباشرة، ومن جانبها مؤسسة شباب الفنانين، تقيم وتنظم فعاليات المهرجان، بدعم من وزارات الثقافة، والسياحة والٱثار، والشباب والرياضة، والخارجية المصرية.

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وتتعاون المؤسسة والوزارات مع محافظة الأقصر والبنك الأهلي ونقابة المهن السينمائية وشركة أوراسكوم في الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وسيكرم المهرجان اليوم الجمعة في حفل الافتتاح اسم الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، وتتسلم الجائزة ابنتها المنتجة ناهد فريد شوقي بجانب تكريم الفنان الكبير حسين فهمي وآخرين مثل الفنان عمرو سعد ويتسلم الجائزة نجله ودولة أوغندا ضيف شرف المهرجان.