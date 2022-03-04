عاجل- فصل الكهرباء عن 14 قرية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - ‏‎أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائى، غد السبت، عن 14 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، سيدى سالم، بيلا، فوه، الرياض، قلين " ووجه جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التى ستشهد فصل التيار الكهربائى عنها.





‏‎ووفقا لبيان غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ سيتم فصل التيار الكهربائى عن 14 قرية وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحا، حتى الساعة الثالثة عصرا، وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى المرابعين بكفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرابعين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الصافية بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى دخول العبايدة بسيدى سالم، ولا تتاثر بالفصل أى قرية، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كفرالعجمى ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية كفر العجمى، وكفر فته وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى عربان بفوه. كما ستتأثر بالفصل قرية عربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ريف الرياض بالرياض، وتتأثر بالفصل قرى مجلس قروى ام سن، ومياه ام جعفر، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى المزلقان بدسوق، وتتأثر بالفصل نقابه التطبقيين وفهمى رفاعى، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الكوم الطويل ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الكوم الطويل وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الحكمة بكفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرى المنطقة الصناعية بكفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ابو راس بدسوق، وتتأثر بالفصل قرى منطقة ابو راس، المركز الطبى، حى مكة.

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