وزيرا البترول والإنتاج الحربى يشاركان فى انتخابات «المهندسين» (صور)

جدة - نرمين السيد - تجرى فعاليات العملية الانتخابية بنقابة المهندسين وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة وإشراف قضائى كامل، ووسط إقبال كبير من المهندسين على المشاركة فى العملية الانتخابية.





وأدلى المهندس طارق الملا وزير البترول، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأصواتهم فى انتخابات نقابة المهندسين والتى تجرى الآن بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لانتخاب نقيب عام المهندسين، والأعضاء المكملين، والإعادة على منصب رئيس نقابة القاهرة الفرعية بين المهندس هشام أبو سنة والمهندس حسام عفيفى.

ويتنافس 22 مرشحا على مقعد نقيب المهندسين، كما يتنافس نحو 140 مرشحا بجميع الشعب على 11 مقعدا لاختيار الأعضاء المكملين منهم 33 مرشحا بشعبة الكهرباء، و29 مرشحا بشعبة "مدنى"، و28 مرشحا بشعبة "ميكانيكا"، 24 مرشحا بشعبة "عمارة"، و12 مرشحا بشعبة "تعدين" و11 مرشحا بشعبة "غزل ونسيج".

كانت الجولة الأولى من الانتخابات أجريت الجمعة الماضية، على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.