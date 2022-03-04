عاجل - وصول المصرى المصاب فى أوكرانيا إلى بولندا لتلقى العلاج

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الخارجية صورًا لوصول المواطن المصرى المصاب محمد سعد زايد إلى الأراضى البولندية وتنسيق وصوله إلى وارسو، وتقديم الرعاية وتوفير إقامة له ولأسرته.





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