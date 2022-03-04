وزير الأوقاف : بناء الأوطان من صميم مقاصد الأديان  

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن بناء الأوطان من صميم مقاصد الأديان وأنه لا دين بلا وطن يحمله ويحميه، وإنه لا بد للدين من وطن آمن مستقر، مشيرًا إلى أن هناك كتابًا ستصدره وزارة الأوقاف تحت عنوان: "الدولة مفهومها وتطورها" وكتاب آخر تحت عنوان: "عقد المواطنة".





وأضاف وزير الأوقاف خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع قيادات الوزارة بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وبلال الحبشى نائب محافظ بنى سويف، وجمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبد الله حسن عبد القوى مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والدكتور عبد الرحمن نصر أحمد نصار مدير مديرية أوقاف بنى سويف وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة، وذلك فى إطار احتفال محافظة بنى سويف بعيدها القومى، أن وزارة الأوقاف تسهم فى كل ما يقوى الدولة الوطنية، حيث قامت الوزارة بتوفير الأراضى لإقامة 268 مشروعًا سواء لبناء المدارس أم المستشفيات أم محطات مياه الشرب ومحطات المعالجة لمياه الصرف الصحى وجزء كبير منها فى محافظة بنى سويف.

وهنأ وزير الأوقاف، محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، والأهالى بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومى، متمنيًا لهم ولمصرنا العزيزة دوام التقدم والتوفيق، مؤكدًا أن هناك جهودًا مبذولة غير مسبوقة من إنشاءات وبنى تحتية سواء فى المياه والصرف الصحى والمدارس والمستشفيات يلمسها القاصى والدانى ويشيد بها الجميع وأنه قد لمس بنفسه حالة الرضا الواسع لما ينفذ فى قرى مبادرة حياة كريمة.

وقال وزير الأوقاف إنه من حسن الطالع أن يوافق الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الجمعة الأولى من شهر شعبان وهو من الشهور المباركة التى قال فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "إن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرفع عملى وأنا صائم"، وتقول السيدة عائشة (رضى الله عنها) : "كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ حتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ، فَما رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَّا رَمَضَانَ، وما رَأَيْتُهُ أكْثَرَ صِيَامًا منه فى شَعْبَانَ" ، سائلًا الله أن يبارك فى شعبان وأن يبلغنا رمضان.

كما أشار وزير الأوقاف إلى أن هناك من الناس من إذا ذكرته بالموت أو الآخرة يظن أنك تريد منه أن لا يعمل فى الدنيا بجد ولا اجتهاد أو ربما يُصاب بالإحباط، بل على العكس من ذلك، فمن أدرك أنه سيموت عليه أن يعمل أكثر وأن يجتهد أكثر حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : "إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِى يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا" ، فالموت ليس فناء بل حياة أخرى لك فيها ما قدمت، داعيًا إلى التذكر الإيجابى للموت وليس التذكر السلبى له، لأن الله سبحانه هو الذى دعانا إلى العمل حتى آخر نفس فى حياتنا، فلا تناقض على الإطلاق بين عمق الإيمان بالله وبين عمارة الكون، بل إن فهم حقيقة الموت فهمًا صحيحًا هو أحد أهم عوامل عمارة الكون.

كما أوضح وزير الأوقاف أن شهر رمضان المبارك ليس شهرًا للنوم والكسل بل للعبادة والعمل معًا، ودورنا هو عمارة الدنيا بالدين، وأن نبذل الوسع فى عمارة الكون سواء فى شهر رمضان أم فى غيره، وأن الصوم ليس سببًا على الإطلاق فى ضيق الأخلاق بل هو سبب فى ارتقائها، وأن الطاعة وحسن الإيمان بالله أكبر دافع لعمارة الكون، لأن الإنسان الذى يُدرك أن هناك حسابًا وأن هناك يومًا يلقى الله (عز وجل) فيه سيتقن عمله على الوجه الأكمل.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه فى إطار الاستعداد للشهر الفضيل تعمل الوزارة على عدة محاور منها جانب تنموى ونشارك فيه مع المحافظات سواء من خلال المشروعات التى تنفذها هيئة الأوقاف فى مجالات متعددة منها الإسكان أو بتوفير قطع أراضى لإقامة بعض المشروعات بالتنسيق مع السادة المحافظين، وجانب آخر تكافلى يتمثل فى توزيع لحوم صكوك الإطعام، حيث أكد أن مشروع صكوك الإطعام يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وأن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقى التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُمثل بُعدًا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

كما أكد أن هذا المشروع لا يوظِّف العطاء لأغراض شخصية نفعية كما فعلت الجماعات المتطرفة ، كما أن التوزيع يتم على الأولى بالرعاية دون تفرقة بين المصريين من خلال التنسيق التام مع وزارة التضامن والسادة المحافظين، مشيرًا إلى مشروع صكوك الإطعام تكافلى بامتياز ونموذج للعمل الاجتماعى، انطلاقًا من قوله تعالى : "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" ، وأن اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة، وبأعلى درجات الجودة مع حفظ آدمية المستحقين، حيث لا نسمح بخدش حياء الآخذين.

كما أكد وزير الأوقاف أنه يجوز للفرد إخراجها من الزكاة ، حيث يقول الحق سبحانه: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، فأولى المستحقين لها هم الفقراء والمساكين، مع جواز إخراجها من الصدقات، والكفارات، والفدية، وإفطار الصائم، وتعد بديلًا حضاريًّا عن موائد الرحمن فى شهر رمضان فى ظل ظروف وتداعيات أزمة كورونا.

كما أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة مستمرة فى عملية الصيانة والافتتاحات، حيث سيتم افتتاح اليوم 36 مسجدًا منهم 7 مساجد فى بنى سويف، بالإضافة إلى وجود خطة فرش وصيانة للمساجد، بالتوازى مع عقد دورات تدريبية وتثقيفية للأئمة، وتوزيع الزى والعمامة على الأئمة حتى يتكامل المظهر والجوهر بشكل طيب ومضمون طيب كذلك.