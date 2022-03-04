اعمل جميع خدماتك.. رابط بوابة الضرائب المصرية 2022

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يتسأل العديد من المواطنين عن معرفة رابط بوابة الضرائب المصرية 2022، حيث تصدرت تساؤلاتهم محرك البحث جوجل الشهير، وذلك في اطار ما تقدمه المصلحة من خدمات متعددة للمواطنين .

دوت الخليج

وننشر في السطور التالية رابط بوابة الضرائب المصرية 2022 والذي نشر جاء عليها عدد من الاخبار الهامة اليوم.

رابط بوابة الضرائب المصرية 2022

رابط بوابة الضرائب المصرية 2022 https://eta.gov.eg/ar/home

وفي هذا السياق قام رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالتاكيد على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تحرص تمام على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات الهامة للممولي، وذلك عن طريق التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة من اجل عقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، قامت المصلحة بتنظيم ندوة جاءت لتدور حول بيان أهمية قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة إلى تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.

افتتاح مركز دعم جديد لخدمة تقديم الاقرارات الضريبية

ومن ضمن الاخبار التي جاءت على بوابة الضرائب المصرية 2022 ، افتتاح مركز دعم جديد لخدمة تقديم الاقرارات الضريبية، من أجل خدمة التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية بقطاع الحصر والإقرارات.

حيث أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة سيكون لها القدرة على اتاحة خدمات الدعم الفني لكافة المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

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وسردت البوابة أيضا التركيز على اهتمام المصلحة بالوقوف على مدى جودة خدمات التوعية والدعم الفني المجاني الذي تقوم المأموريات الضريبية بتقديمه خلال موسم الاقرارات الضريبية ومدى رضا الممولين عنها، حيث اقامة الجولات الميدانية المستمرة من اجل تفقد سير العمل المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

تسجيل أكثر من 51 ألف شركة علي الفاتورة الالكترونية وأكثر من 11 ألف شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن

كما سلطت بوابة الضرائب المصرية الضوء أيضا تسجيل أكثر من 51 ألف شركة علي الفاتورة الالكترونية وأكثر من 11 ألف شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، مشيرة إلى الانتهاء من إدخال كافة الشركات العاملة في مصر على منظومة الفاتورة الالكترونية قبل نهاية هذا العام