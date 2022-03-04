/683135/مختار-غباشي-مبادرة-حياة-كريمة-ستحدث نقلة-حضارية-للقرى-والريف-المصري

اشاد الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، بجهود الدولة المصرية ومبادرة حياة كريمة فى تطوير القرى والريف والأماكن العشوائية في مصر.

دوت الخليج

جهود مبادرة حياة كريمة

وأكد الدكتور مختار غباشى، عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، على ان مبادرة حياةً كريمة تقوم بتوفير بنية تحتية سليمة للمواطن المصرى من مياه صالحة وصرف صحى وطرق صالحة، بالإضافة إلى توفير تعليم ورعاية صحية جيدة.

وتابع ان مبادرة حياة كريمة يمكن ان تخلق مشروعات متوسطة او متناهية الصغر فى القرى والريف، مؤكدا على دور تلك المشروعات فى توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للمواطنين فى الريف المصري.

وأكد على ان الدولة المصرية لديها اصرار لتنفيذ جميع أهداف مبادرة حياة كريمة المخطط لها فى جميع مراحلها، مضيفا ان حياة كريمة سوف تؤدى نقلة حضارية غير مسبوقة داخل الريف والقرى المصرية.

اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات مبادرة حياة كريمة

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد عقد اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان والمرافق ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.