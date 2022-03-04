/683128/تشييع-جثامين-ضحايا-حادث-سقوط-شجرة--على-سيارة-عمال-بالدقهلية

شيع اليوم أهالي قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة ، جثامين 3 ضحايا سقوط شجرة ضخمة ‏علي سيارة نصف نقل،علي طريق “المنصورة-أجا” أمام دوران قرية منية سندوب، كانت تقل عمال زراعيين أثناء عودتهم من عملهم في الأراضي الزراعية، وهو ما ‏تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم سيدتين، وإصابة 19 آخرين، بينهم 4 مصابين بإصابات خطيرة ‏وتم وضعهم في العناية المركزي بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.‏ وخرجت الجثامين في مشهد مهيب بتشييع "محمد عيد البهبيتي"،والذي تم نقل جثته إلي بيته فور وقوع الحادث لوفاته، وبعد ‏وقت قصير تم التصريح بدفن كل من "أم حسن السيد أبو سليمان، 58 عامًا، وزينب عبد البديع ‏خليل، 55 عامًا. وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي الضحايا بجوار مقابر القرية.

وفى سياق متصل لقى طالب مصرعه إثر تأثره بحروق متفرقة نتيجة قيام صديقه باشعال النيران به، وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من قبل من قبل مأمور قسم شرطة المنزلة، أفاد مصرع طالب متأثراً بحروقه داخل المستشفي الدولى بالمنصورة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية نحو موقع البلاغ، والتى قامت باستدعاء النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.

وروى شهود عيان، أن المجنى عليه ويدعى “ محمد. ع” 14 عام طالب، كان جالساً مع أحد أصدقائه، وأنا الجانى قام بسكب مادة سريعة الاشتعال على ملابسه مشعلاً النيران به، واتهم شهود العيان واتهم شهود عيان صديقة ويدعى «محمد.ع»، 16 سنة، يعمل ميكانيكي، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جنايات المنصورة تقضى باعدام قاتلة رضيعها

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، السبت الماضى بالسجن عاما لربة منزل بعد اتهامها بالحمل سفاحا من شقيقها وقتل طفلها عمدا بعد ولادته. صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار عبدالرازق وياسر عبدالقادر السعيد وأمانة سر محمد عيسى عمر ووليد الكردي وذلك في القضية رقم 9232 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين.

وكانت الواقعة جرت في إحدى قرى مركز السنبلاوين ‏بمحافظة الدقهلية ، ‏بأن أطبقت السيدة على فم وأنف الطفل بيدها، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنته في ‏المقابر، بعد أن أنجبته ‏سفاحا من شقيقها حال سفر زوجها منذ عام ونصف إلى الخارج وانزعج ‏وقتها الزوج عندما أخبرته أنها أنجبت وستسجل الطفل باسمه، فقررت التخلص من ‏الطفل وقتله،