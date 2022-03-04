/683130/الرئيس-الأوكراني-يتهم-روسيا-باللجوء-إلى الإرهاب-النووي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة مقتل 9200 جندي روسي في المعارك الدائرة حتى الآن منذ بداية العملية العسكرية فى كييف والتى بدأت فى ٢٤ فبراير الماضي.

كلمة الرئيس الاوكراني

علق الرئيس الاوكراني ما حدث اليوم الجمعة فى محطة زابوريجيا النووية، متهما موسكو باللجوء إلى "الإرهاب النووي" والرغبة في "تكرار" كارثة تشيرنوبيل. كما أضاف زيلينسكى ان الدولة الإرهابية لجأت الآن إلى الإرهاب النووي.

وقال الرئيس الاوكراني انه لا توجد دولة فى العالم غير روسيا أطلقت النار على وحدات للطاقة النووي، مؤكدا ان هذه هى المرة الأولى في تاريخنا وفي تاريخ البشرية.

واكد زيلينسكي على ان فرض منطقة حظر جوي هو الضامن الوحيد لمنع روسيا من قصف البنية التحتية النووية فى اوكرانيا.

مطالب الرئيس الاوكراني

وقدم الرئيس الاوكراني طلب بفرض عقوبات "أقوى" على موسكو بعد قصف محطة زابوريجيا النووية فى اوكرانيا، مؤكدا ان إن روسيا تستهدف عمدا البنية التحتية الأوكرانية.

ودعا الرئيس الأوكراني الشعب الروسي للاحتجاج ضد الغزو الروسى بأوكرانيا، وضد قرارات الرئيسى الروسي فلاديمير بوتين.