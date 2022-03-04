/683132/كانوا-فاكرينه-ماركة-دولي-رد-فعل-الجمهور-على-تراك-كابتن-لـ-مغني-الراب-موسكو-ورفيق-بعد-تخطي-حاجز-المليون-مشاهدة

تصدر تراك «كابتن» لـ مغني الراب الشهير موسكو ومغني الراب رفيق، ومن الجدير بالذكر أن تم طرح هذا التراك في ديسمبر من العام الماضي، وحقق شعبية واسعة، وتم إستخدامه بكثرة على تطبيق Tik tok.

دوت الخليج يرصد لكم كسر تراك «كابتن» لموسكو ورفيق حاجز المليون مشاهدة وذلك خلال السطور القادمة.

رد فعل الجمهور بعد تخطي تراك «كابتن» المليون

قام التراك بكسر حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وهو بالتعاون بين رفيق وموسكو، الشهير بـ موسكو ماركة دولي.

وكان رد فعل الجمهور حول هذا الخبر، بين المتعجب من كسر التراك لمثل هذا الرقم وبين المندهش من أن هذا التراك، ليس المقصود أثناء البحث عنه، ولكن كان المقصود هو تراك «ماركة دولي».

وكان من بعض التعليقات، على هذا الخبر عبر انستجرام في صفحة متخصصة لعالم الراب وأخبار مشاهير الراب، كالتالي: المليون دول كانوا فاكرينه تراك ماركه دولي.

وتعليق آخر كان يقول: كل دول كانو عايزين ماركة دولي.

وفي تعليق ساخر بشأن هذا التداخل بين التراكين: يعم خدتني افتكرت ان تراك ماركة دولي نزل واخيرا من بعد ما كل حد في مصر سمع التراك.

كلمات تراك «كابتن»

وكلمات التراك، نرصدها لكم في الآتي: كابتن بطاقتك بطاقتك ×4 تك تك تك فيكو بنقتل ودي الناس دي سما بتندي لما تشوفنا بتمشي تعدي زميلي ده مصيرك دايما انك تفضل تحتي مش بنشات دي عيون تجيبها وتودي هنا في الجيزه معروف تصرف فلوس نصرف قصور ع النواصي بتشوف اشكال كتير ومفيش كسوف مش هشوفك مهما تدور السما سوده هتناديكوا لما اقول كابتن بطاقتك كابتن بطاقتك حقيقي عمري ما ندمت مش بردريكت خد رسالتي دوس سيند

على الكل سلكت مفيش كاش خد رجل شغلي كله تممت وعي اني ممضيش ازميلي اصلي اني سلمت تقف خد خطوه يمين فرد شمال في مطوه تتعرقب تتمطوح ضرب بلح متنطور عيش دورك تاخد اللي فوقيك ازميلي اقلبها نوش وارازيك تشوفني مره دكتور في الحجز ومره شلق يعاديك كابتن تحكم عليا او غيري من بره كابتن جنه او نار مش حسبتي ربي ويحاسب ربي يحكم ويقرر كابتن بطاقتم كابتن بطاقتك ×4