أبرز أرقام فيريرا مع الزمالك في الولاية الأولى دوري وكأس وثلاثية الأهلي

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جاء الإختيار على البرتغالي فيريرا، بعد العديد من المشاورات بين مسئولي مجلس إدارة الزمالك في القوت السابق، لتوليه قيادة الجهاز الفني للفريق، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، والتي تمت إقالته في الأسبوع الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني الجديد من خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية والموقع الرسمي للنادي.

أبرز أرقام وبطولات فيريرا مع الزمالك

سبق وتواجد فيريرا على رأس الجهاز الفني لفريق الزمالك، والتي جاءت في وقت سابق، في موسم واحد والتي نجح في تحقيق بطولتي مع أبناء ميت عقبة.

حقق البرتغالي فيريرا بطولتي الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، والتي جاءت الأولى بتصدر الترتيب برصيد 87 نقطة، والأخيرة بالفوز على الأهلي بثنائية والتتويج بالكأس.

أرقام الزمالك بالدوري مع فيريرا

نجح الزمالك من تحقيق بطولة الدوري الممتاز موسم 2014/2015نم بعد تصدره الترتيب برصيد 87 نقطة، من أصل 38 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 26 مواجهه، وتعادل في 9 ، وخسر في ثلاثة مباريات، وسجل من خلالها 69 هدف، فيما تلقت شباكة 21 هدف.

ونجح البرتغالي في خلافته الأولى مع الزمالك في موسم 2014/ 2015، من تحقيق الفوز على النادي الأهلي في نهائي كأس مصر بثنائية نظيفة وتحقيق البطولة، وفي الدوري حسم التعادل المواجهة الأولى، والثانية حسمها الأهلي بثنائة نظيفه.

تصريحات مرتضى منصور والإعلان عن فيريرا

وقال مرتضى في الفيديو: "المدير الفني الجديد للفريق هو البرتغالي فيريرا، وأعتقد أنه هناك بعض منكم سبق وعمل معه في النادي".

وأضاف: "سيكون فيريرا هنا "الزمالك" في أقرب وقت، ومعه ثلاثة مساعدين كالعادة يأتي بجهازه الفني".

وواصل: "فيريرا مدرب ناجح ودايماً ناجح وهو أول ما وصل الزمالك في المرة الأولى حقق دوري وكأس في أول سنه".

وأردف: "سكون معه ثلاث مساعدين، مدرب مدير فني ومحلل أداءوزي العادة يعني".

واختتم: "سكون فيريرا مع الزمالك لمدة سنه ونصف، ودايماً انا "مجلس الإدارة " بنختار الأفضل للنادي".