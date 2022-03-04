"نقل الضيوف بالذهبيات النيلية".. بدء انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)

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تحيا مصر ترصد لقطات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وشهد الافتتاح انتقال الضيوف والحاضرين بثلاث ذهبيات وذلك عقب تجمع كل الوفود وضيوف المهرجان من مختلف الدول حوالي 35 دولة بإفريقيا.

ويشار أنه تم نقل النجوم وضيوف المهرجان عبر نزهة نيلية من خلال ثلاث ذهبيات وذلك إلى مقر حفل الافتتاح الرسمي بقاعة المؤتمرات.

لقطات من حفل افتتاح مهرجان الأقصر بدورته الـ 11

وبدأ نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية في التوافد على السجادة الحمراء لالتقاط الصور والفيديوهات وإجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية.

ويشهد حفل الافتتاح حضور حسين فهمي الذي يكرمه المهرجان وصناع السينما الأفريقية منهم المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والنجم صبري فواز والفنانة سلوي محمد علي والمخرج السنغالي موسي توريه ، والفنانة زينة و عبير صبري ،و ناهد السباعي والفنانات سلوي خطاب و بسمة .

ضيوف ونجوم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بجانب سهر الصايغ والمخرج عمر عبد العزيز والفنان حمزة العيلي وميار الغيطي و هبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد علي وهشام ماجدو الفنان الشاب احمد مجدي كعضو لجنة تحكيم ، ومحمد سلام وجيهان خليل والفنان شريف حلمي والفنانة مريم الخشت و الفنان حسين نصار و الفنان محمد يسري والفنان محسن منصور .

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ويحضر أيضا كلا من كمال بن وناس الناقد التونسي ، والمخرج محمد صيام من مصر ، و المخرج بيتر سيدوفيا من غانا ، والمخرج خالدالحجر من مصر ، والمخرجة كاتي نيداي من السنغال، ومدير التصوير محمود عبد السميع من مصر ، والمخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي والمخرج داوود ولادالسيد من المغرب والمخرج رشيد مشهراوي من فلسطين و المنتجة درة بوشوشة من تونس.

ويشهد حفل الافتتاح اليوم الجمعة كلمة لوزيرة الثقافة والفنان مجمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان ومحافظ الأقصر.