/683139/اللجنة-المشرفة-علي-انتخابات-المهندسين-بأسيوط-تبدء-فرز-الاصوات-فيديو-و-صور

بدأت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبد العاطى فتح الله عليوة افرز الاصوات باللجان الإنتخابية السبع لجولة الإعادة على مقعد النقيب الفرعى بأسيوط واختيار نقيب مهندسى مصر والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات برئاسة المستشار باسم زخارى عبد المسيح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار جعفر عبد الرحمن إبراهيم، والمستشار ياسر لطفى تمام درويش نائبا رئيس الهيئة والمهندس عبد العاطى عليوة رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط و7 قضاة قد قرروا اغلاق اللجان في السابعة من مساء اليوم يذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ 12153 مهندس لهم حق التصويت في إن إنتخابات النقابة.

استأنفت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبد العاطى فتح الله عليوة العمل باللجان الإنتخابية السبع لإستقبال أعضاء الجمعية العمومية لجولة الإعادة على مقعد النقيب الفرعى بأسيوط واختيار نقيب مهندسى مصر والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية وذلك بعد استراحة القضاه.

محافظ أسيوط يتابع حملات استرداد أملاك الدولة

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات برئاسة المستشار باسم زخارى عبد المسيح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار جعفر عبد الرحمن إبراهيم، والمستشار ياسر لطفى تمام درويش نائبا رئيس الهيئة، والمهندس عبد العاطى عليوة رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط و7 قضاة قد قرروا وقف عملية التصويت لمدة نصف ساعة لحين الإنتهاء من الاستراحة يذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ ١٢١٥٣ مهندس لهم حق التصويت في إن إنتخابات النقابة.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

وقام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعقد اجتماع مع مسئولي ملف تقنين الأراضي ورؤساء المراكز والمدن ضمن اجتماعاته الأسبوعية لمناقشة أخر المستجدات وذلك بحضور عدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين وعدد الطلبات المقدمة للتقنين والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة ومعدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة كالفحص والمعاينة والتعاقد والبت في التظلمات والتثمين.