عاجل- لطلاب الثانوية العامة.. تنبيه مهم من وزير التعليم بشأن الامتحانات

جدة - نرمين السيد - نفى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، ما تم تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرار رسمى بتغيير أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022 وعودة النظام القديم فى الامتحانات.





وكتب الوزير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة: "تتوالى الشائعات والاستنتاجات والتأويلات للأسف الشديد فى كل شئ يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، مما يسبب بلبلة الطلاب وأولياء الأمور، وقد تعبنا من تكرار أن الوزارة فقط سوف تعلن أى تفاصيل مهمة فى هذا الشأن".

وأوضح أن الأمور أبسط من ذلك بكثير لأن كل المطلوب من الطلاب هو التحضير الجيد على أساس فهم نواتج التعلم وبالاستعانة بقنوات "مدرستنا 3، وحصص مصر، والبث المباشر، ومنصات ﺑﻨﻚ المعرفة".

وأكد أنه لا علاقة للتحضير الجيد بما إذا كان الامتحان ورقيًا أم إلكترونيًا، ولا علاقة له بشكل التصحيح بأى شكل من الأشكال، وبالتالى نرجو الامتناع عن مثل هذا الجدل الذى لا جدوى منه على الإطلاق.