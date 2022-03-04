وكتب الوزير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة: "تتوالى الشائعات والاستنتاجات والتأويلات للأسف الشديد فى كل شئ يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، مما يسبب بلبلة الطلاب وأولياء الأمور، وقد تعبنا من تكرار أن الوزارة فقط سوف تعلن أى تفاصيل مهمة فى هذا الشأن".
وأوضح أن الأمور أبسط من ذلك بكثير لأن كل المطلوب من الطلاب هو التحضير الجيد على أساس فهم نواتج التعلم وبالاستعانة بقنوات "مدرستنا 3، وحصص مصر، والبث المباشر، ومنصات ﺑﻨﻚ المعرفة".
وأكد أنه لا علاقة للتحضير الجيد بما إذا كان الامتحان ورقيًا أم إلكترونيًا، ولا علاقة له بشكل التصحيح بأى شكل من الأشكال، وبالتالى نرجو الامتناع عن مثل هذا الجدل الذى لا جدوى منه على الإطلاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- لطلاب الثانوية العامة.. تنبيه مهم من وزير التعليم بشأن الامتحانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.