متحف آثار الإسماعيلية يحتفل بذكرى مرور 88 عاما على افتتاحه

جدة - نرمين السيد - وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار فى بيانه، اليوم الجمعة، إن الفعالية تضمنت جولة إرشادية للأطفال، قام خلالها أمناء المتحف بالشرح المبسط لهم عن تاريخ المتحف والقطع الأثرية المعروضة به لتعريفهم بالحضارة العريقة لبلدهم وربطهم بالمتحف، كما تم تنظيم ورشة عمل فنية لتعليم الأطفال فن الرسم والتلوين، وكذلك كتابة اسمائهم بالحروف الهيروغليفية على ورق البردى.

وفى ختام الفعالية، تم عرض مسرح العرائس عن تاريخ مدينة الاسماعيلية والمتحف ومقتنياته الأثرية.

ومن جانبها، قالت رشا محمد مدير المتحف، إن متحف آثار الإسماعيلية يعد أقدم متحف إقليمى بمصر، حيث جاءت فكرة إنشائه فى آواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس "1859-1869م"، وذلك عندما قام الأثرى الفرنسى "جان كليدا" بأعمال الحفائر والتنقيب الأثرى فى المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء.

وأضافت أن أعمال البعثة برئاسة جان كليدا سجلت عددا من الاكتشافات الأثرية المهمة، والتى كانت النواة التى أنشئت الشركة بسببها متحف الإسماعيلية والذى يقع بأقدم أحياء مدينة الإسماعيلية المعروف بحى الإفرنج، عام 1911 كمتحف مفتوح بحديقة المتحف الحالى، ثم تم إنشاء المبنى الحالى للمتحف على شكل صرح معبد مصرى قديم، والذى افتتح لأول مرة للجمهور فى مارس 1934، ثم تم تطوير المتحف وسيناريو العرض الخاص به و أعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2019.

وأوضحت ان المتحف يضم حوالى 6000 قطعة أثرية يعرض منها ما يقرب من 2000 قطعة لمختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية، من أهمها الفسيفساء التى تزين حاليًا أرضية البهو الرئيسى للمتحف.

ويتناول سيناريو العرض المتحفى بعض الموضوعات المهمة منها الحياة اليومية والكتابة والحلى وأدوات الزينة، والحرف والصناعات والآلهة والأساطير الإغريقية، بالإضافة إلى الحجرة الجنائزية والتى يعرض بها بعض شواهد القبور.