عاجل.. السيسى لأحد المهندسين: فى جميع الأحوال هنعوض الناس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التى تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتى تأتى فى إطار المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعات فى الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة. وقال السيسى لأحد المهندسين العاملين فى امتداد محور جوزيف تيتو: "كنت جاى دلوقتى من محور عدلى منصور والعصار ومنطقة المرج والمطرية، شوف إيه اللى نقدر نوسع بيه على الناس فى المناطق دى، لأن رغم اللى إحنا عملناه لحد دلوقتى ما زالت الكتلة اللى موجودة ضخمة جدا وحركتها محتاجة نساعد فيها أكتر من كده، وفى جميع الأحوال هنعوض الناس". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة فى الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، أخذا فى الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين.

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