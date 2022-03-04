الرئيس السيسي: نحتاج لتوسعة أكبر فى محاور الطرق نظرا للكتلة الضخمة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي فى إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد القائمين علي مشروع الأعمال الإنشانية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، بتوسعة الطرق نظراً للكتلة الضخمة والحركة المرورية، لافتا إلي تعويض المواطنين، أشار الرئيس السيسى قائلا: "حتي اللي عملناه لغاية دلوقتي مازالت الكتلة الموجودة كتلة ضخمة جدا وحركتها أتصور محتاجين نوسع فيه اكتر من كده وفي جميع الأحوال هنعوض الناس".

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال بأن الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، اخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين.

كما تفقد الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار، فى منطقة مسطرد امتداداً لمحور عدلي منصور، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، والتي تمتد من أسفل كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بواقع ٥ حارات مرورية لكل إتجاه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تفقد أيضاً استكمال الأعمال الإنشائية في محور "شينزو آبي"، والذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بطريق السويس والطريق الدائري، وذلك بطول 15 كم وبواقع 5 حارات مرورية في كل إتجاه، كما يتضمن 10 كباري علوية.